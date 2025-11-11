2026地方選舉持續升溫，但藍白合作遲無進度，民眾黨祕書長周榆修10日表示，希望在明年3月前與國民黨確定方式，「火車時間到了就開走了」。藍委徐巧芯11日接受民眾黨副祕書長許甫訪問，直言國民黨在提名議員候選人額度上，應考慮民眾黨，其中包括松山信義選區，且若民眾黨未提名台北市長候選人，那國民黨籍的台北市長蔣萬安是「有義務」幫民眾黨小雞站台。

徐巧芯11日接受民眾黨官方YT「民眾之聲」的網路節目「言之有午」訪問，其中身兼主持人的許甫，有意參選2026台北市第三選區（松山信義）市議員選戰，今年7月大罷免時也不斷替該區的徐巧芯站台聲援。

許甫表示，蔣萬安被綠委王世堅評為有95％連任機會，怎麼看國民黨籍的台北市議長戴錫欽稱，蔣可幫民眾黨小雞站台？徐巧芯回應，第一，因為蔣萬安要選連任，如果民眾黨在台北市未推市長候選人，「在此情況下，我覺得蔣萬安某種程度上來說，是有義務幫民眾黨的議員站台。」總不能藍白有默契合作，結果民眾黨小雞卻沒有母雞帶。

此外，徐巧芯提及，國民黨在配置議員席次時，也儘量要能考量藍白合作，或許有國民黨人士認為是拱手送給民眾黨，但她認為不是，因為議員是多席次選舉，提名太多反而擠壓到自己人空間，「國民黨不要想得利的是民眾黨，得利的是民進黨，因為我們就是在這些選票裡分票。」

徐巧芯認為，國民黨在提名議員候選人額度跟名次上，要先把民眾黨考慮進來，有些地方比較單純無需考慮，例如已有現任民眾黨北市議員的港湖、士林北投等，「但以我的選區來說，像是松山信義，就應該把民眾黨的角色考慮進來。」

徐巧芯說，過去楊寶楨沒有選上很可惜，但其實已經選很好了，因為當時該區額度從10席變9席，而如今若松山信義選區仍只有9席狀況下，如何配置才能讓在野黨選上比例最高、執政黨選上比例最小，需要用科學探討分配。

許甫追問，倘若民眾黨在台北市長選舉未推人，徐形容蔣萬安是「有義務」幫民眾黨籍的議員候選人站台？徐巧芯直言，「我覺得已經到有義務了，而不是『幫忙』站台。因為幫忙站台跟義務站台是兩件事，若民眾黨在台北市有這麼多席議員下，都沒有去推市長候選人，等於是肯定蔣萬安能連任，在此情況下，若國民黨籍的市長沒協助民眾黨候選人輔選，那未免在合作上太不公平了。」

此外，面對藍白在新北市長選舉選舉部分，至今遲無進度？徐巧芯認為，可能是鄭麗文才剛上任國民黨主席，包括人事都還沒安排完畢，所以不止在藍白這塊有些延宕，甚至黨內議題上，彼此有一些空間跟時間，「但我覺得周榆修講的也沒錯，且講很保守說『明年3月前』，其實我個人認為明年1、2月是比較好時間點」。

徐巧芯稱，大多數縣市長候選人會在明年1、2月內產出，倘若等到明年3月，那民進黨的蘇巧慧已經被提名且跑好多個月，結果藍白卻還沒辦法定於一尊的話，只剩下8個月時間可以跑，坦白講不太夠；儘管認為選舉6個月足矣，但還有找團隊等工作要做，需要一段時間，團隊可能有3個月磨合期，加起來需要9個月時間，所以明年1、2月提出來比較合適。