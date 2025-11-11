民進黨選對會5日通過決議，建請中執會徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，高雄市長陳其邁9日特別在臉書社群PO出他與蘇巧慧合照，並發文表態力挺。對此，有評論提及陳此舉背後的3個盤算。

陳其邁9日發文表示，蘇巧慧長期關心台灣文化與本土教育，還自己製作水獺媽媽台語說故事的podcast，讓孩子更願意親近本土語言，「在許多小朋友的心中，水獺媽媽可能比蘇巧慧更有名」；另外，陳說新北是台灣人口最多的城市，是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山、有海、也有人口稠密的市區，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長，他相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選。

港媒《中評社》昨（10）日報導，陳其邁此時決定公開力挺蘇巧慧，背後有3大盤算，首先，前行政院長蘇貞昌曾是時任行政院副院長陳其邁的老長官，且當上高雄市長後也獲得不少中央給的建設大禮包，還人情很自然。

第二，該評論說民進黨高雄市長初選呈現4搶1局面，邱議瑩與陳其邁交情好，蘇貞昌更是幫邱議瑩錄電話語音拉票，還要幫忙邱議瑩造勢站台。陳其邁公開支持蘇巧慧，或許也在鋪陳未來兩邊相互奧援拉抬的話題；第三，提及蘇巧慧「水獺媽媽」的形象，恐對自稱「媽媽市長」的盧秀燕有落井下石的意味，並藉使獲取政治形象紅利的盤算。

民進黨選對會拍板徵召立委蘇巧慧，代表參選民國115年新北市長，新北自升格以來，國民黨執政超過20年，長期被綠營視為艱困選區，過去民進黨重量級人物蔡英文、游錫堃、蘇貞昌、林佳龍等人都曾挑戰未果。