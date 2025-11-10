民進黨高雄市長初選白熱化，民進黨10日起至14日開放初選區領表登記，外傳新潮流人士上月有意找同為菊系出身的立委賴瑞隆、許智傑談整合。許智傑10日否認此事，表態民調在誤差範圍內，且他是最大公約數。

外傳新潮流上月有意找賴瑞隆、許智傑談整合，許智傑10日透過影片回應，「上個月沒有呀！不過過去確實有提到整合問題，第一是民調在誤差範圍內，第二為我是最大公約數，萬一若是選情緊繃、需要基層短兵相接拼搏的時候，我的確比瑞隆更有機會贏過柯志恩，也提供大家當作整合的參考」。

許智傑指出，根據最近多家具公信力的民調公司顯示，自己目前穩定在前段班，且差距均在誤差範圍內，高雄市長陳其邁知道「小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠」，雖然他大動作起步較晚，但上升速度最快，像滾雪球一樣，有望在最後決定時刻拔得頭籌。

許智傑說明，高雄拓展國際航線、提高里長津貼、三井百貨公司到鳳山及高科大三校合併的促成，皆是由他率先推動，自己與南台灣7位立委共同召開記者會，倡議「南高屏大生活圈」，持續爭取南部重大建設，展現高格局與前瞻思維，足見其具有「遠見、創意、行動力」。

此外，地方人士稱，許智傑有別於其他參選人，只有許出身基層，曾擔任市民代表、高雄縣議員及鳳山市長等職，深耕地方多年，擁有扎實的組織與動員實力；從許智傑這2個月的所有市民見面會來觀察，每場活動皆人潮踴躍，展現其在地深厚的支持能量與持續服務的態度，是典型「惦惦做事、足認真、有實力」代表。