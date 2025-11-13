登記角逐高雄市長初選 許智傑帶跨派系議員相挺。曾薏蘋攝

民進黨立委許智傑今赴黨中央登記角逐高雄市長初選；許表示，今天是跨派系、跨黨派議員們到場，希望將來高雄的選舉可以團結一致，贏得最後選舉。

今日陪同許智傑登記的有新系立委邱志偉、登記角逐台北市長初選的吳怡農、高雄市議員新系簡煥宗、湧言會林智鴻、正國會陳慧文、正國會黃文志、無黨籍張博洋、新系湯詠瑜、邱俊憲及何權峰。

許表示，希望全台灣團結一致、創造共贏，北北基、南高屏都是大生活圈，將來可以互相學習、交流、合作，之後也會規劃大造勢活動。因為颱風，到今天才登記，所幸天佑高雄，目前沒什麼災害，颱風過後，所以選在這個時間邀請大家一起登記。

被問到高雄市長陳其邁說不要把許智傑當塑膠？許表示，小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠做的。今天有這麼多好朋友支持，甚至競選總部成立時，其他三位初選對手也都有祝賀，相信自己是黨內最大公約數，包含政治人物、基層團體，自己也當過鳳山市長，是唯一有民選首長經驗的人，未來要如何讓高雄整合更好、發展更好。

他說，在高雄，陳其邁目前任內是零舉債、還了200多億，自己在鳳山市長任內也是零舉債且有還債紀錄，大家都可以去查，用行動、能力、經驗證明他是最適合人選，相信也會是最後出線的，會團結一致，不管哪個黨派，都會團結獲得最後勝利。

吳怡農受訪指出，許智傑是他的好友，聽到許今天要登記，很開心可以陪同，許智傑不管是擔任鳳山市長或立委，每天都為高雄市民服務，今天透過黨這麼好的機制參選，一定要來加油。

他強調，過去兩人都有對市政、防衛韌性的範疇討論、交流，特別縣在颱風天顯得更重要，南到北連線，不只政策交流、良性競爭，更讓台灣社會安全更到位。

吳表示，今天很開心為許智傑加油，接下來黨內初選絕對是硬仗，這也是必要的，透過良性競爭、黨內友誼賽，才能推出最好的先發球員。