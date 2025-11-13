民進黨立委許智傑、林岱樺於13日陸續赴黨中央登記高雄市長初選，確定形成4搶1局面，對此，初選對手、立委邱議瑩受訪表示，依照黨內程序，後續大家會先坐下來協調，若協調不成，就會執行初選機制，大家公平競爭，相信市民能夠做出智慧選擇。另位對手賴瑞隆則表示，不論初選結果如何，他們都會團結一致，攜手為高雄的未來努力。

被媒體問及是否會跟其他初選競爭對手相互協調，邱議瑩指出，按照程序，大家本就會先坐下來談談看，各自有沒有什麼其他看法，相互協調一下，如果協調不成的話，就是依照黨中央規畫的時程執行初選，其實大家在初選的過程中都相當平和，且都非常有君子風度來面對初選。

邱議瑩表示，大家都是黨內同志，透過初選的機制公平競爭，讓市民朋友能夠做出智慧的判斷與選擇，所以大家就是兄弟姊妹登山一起努力，希望最後能夠團結一致達到終點。

賴瑞隆則表示，初選是良性且民主的過程，高雄的發展也需要團隊合作與延續性，他相信大家都有共同的目標，就是讓高雄更進步，不論初選結果如何，他們都會團結一致，攜手為高雄的未來努力，他也會持續用行動展現對高雄的責任和願景。