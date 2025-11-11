民進黨立委賴瑞隆今接受專訪時，被問到賴清德總統是否高雄挺「小賴（賴瑞隆）、台南就是林俊憲？」時表示，總統不可能介入初選的嘛，保持公正性跟客觀性。總統跟高雄市長陳其邁，已經保持中立，因為兩人最後要團結大家，不會介入初選。

此外，提到民調，賴瑞隆說，將採對比式民調，黨中央會挑三家有公信力的民調公司，行之有年，從總統初選到縣市長、立委初選都採用這種方式，已經行之有年，而且這個遊戲規則大家都很服氣的，然後跟國民黨人選柯志恩比，比最高值，看誰贏柯志恩最多。

被問到這次高雄市長初選激烈，是否擔心有人脫黨形成「三腳督」時，他舉「楊秋興事件」表示，當然會有影響，但陳菊市長還是高票當選，所以高雄人在這件事情上是有很清楚的判斷；他也認為，沒有任何一個被民進黨栽培這麼久的人會做出這樣的事情來。

他提到自己內部民調時指出，自己贏最多的時候，是贏柯志恩20％，但在最辛苦的時候，只贏到剩5％，最近又拉開到差不多15％，最辛苦就是大罷免後，因為那時候支持者也很灰心，同時社會的氛圍也對民進黨比較不好。

賴瑞隆今上午登記參與高雄市長初選時受訪提到與柯志恩的時表示，他先前提出空污法修正案，給高雄合理財源分配，柯志恩卻提出台北首都加3％條款，讓高雄損失200億，重北輕南惡化，柯志恩對不起高雄、無心於高雄，還以「傅崐萁豈是我說得動的」推託，如果連傅崐萁都不敢挑戰，憑什麼爭取高雄市長？