民進黨高雄市長初選提名10日開放登記，民進黨立委邱議瑩以國民黨主席鄭麗文言行，猛攻對手國民黨立委柯志恩；柯志恩今受訪指出，呼籲民進黨別再蹭她聲量，「依照邱議瑩邏輯，是否代表支持邱議瑩就等於支持國安局養共諜？」，並指出，民進黨以轉型正義之名也追思不少共產黨員，這根本是雙重標準。

鄭麗文8日參加左派的白色恐怖紀念活動後，綠營即啟動攻勢，並連結2026選舉，如邱議瑩叫戰柯志恩，鄭麗文祭拜共諜吳石，柯是否支持鄭路線？是否願意出來批判鄭？倘若柯不敢，「那支持柯志恩，就是支持鄭麗文」。此外，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文也叫戰藍委謝龍介、柯志恩、蘇清泉等人，是否認同背離國家主權、親附中共的言論？

柯志恩回應，民進黨初選動不動拿柯志恩三字贈聲量，她已經習以為常，照邱議瑩邏輯，支持柯志恩就是支持鄭麗文，那是否也代表「支持邱議瑩就是支持國安局養共諜呢」？

柯志恩進一步指出，鄭麗文講得很清楚，當初只是單純紀念228政治受難者，有關主辦單位邀請函跟媒體的採訪通知不一樣，主辦單位應該說清楚。

另柯也指出，以史觀來看，吳石百分百是顛覆中華民國政權的共諜，背叛跟忠誠之間要分得非常清楚。她認為，民進黨沒有臉說鄭麗文追思共諜，因為民進黨以轉型正義之名，其實也追思不少共產黨員，根本就是雙重標準。