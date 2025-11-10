國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。退役少將栗正傑認為，鄭確實應該要去，因此為慰靈大會，是白色恐怖時代因為自己政治理念跟當局不一樣而遭到殺害、迫害的人，並認為國民黨不應跟著民進黨起舞而讓黨內分裂。

栗正傑8日在政論節目《中天辣晚報》中指出，鄭麗文確實要去「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因為這場是慰靈的活動，是白色恐怖時代，因為自己政治理念跟當局不一樣而遭到殺害、迫害的人，若大家都不敢面對歷史事實，怎麼去求得以後大家彼此間互相諒解、融合？

栗正傑也提到，鄭麗文清楚表示接到邀請函時，不曉得祭拜對象中有吳石，因此，栗認為不應該用政治意識型態來看這件事，大家應該要面對事實，取得互相諒解。

栗正傑說吳石是因為大陸一部連續劇才被重視，台灣人很多人不知道吳石，以前幾乎只有國軍知道，若鄭麗文知道吳石的所作所為，應該會明確拒絕出席；栗強調，吳石是共諜，當時職務是參謀次長，洩密內容包括「徐蚌會戰」。

栗正傑指出，在徐蚌會戰中殉國的將領裡，其中陸軍中將李彌跟鄭麗文有關，李彌在戰敗後遷至雲南，鄭麗文的爸爸應該就在李彌的部隊，因為鄭麗文也一直強調她是雲南人，那支部隊輾轉從越南富國島到台灣；栗說這是歷史，應該勇敢去面對，鄭麗文已經說明，她將吳石定義為共諜，不是政治受難者，國民黨應該相信鄭麗文所說的話，不應跟著民進黨起舞而讓黨內分裂。