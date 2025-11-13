民進黨立委許智傑今（13日）赴黨中央登記參加高雄市長黨內初選，由於有新系立委邱志偉及高雄跨派系多位議員陪同，被問到高雄新、菊系是否已經私下整合好人選？高雄市新系議員邱俊憲表示，沒有，各自競爭，不想去讓人覺得好像就有一個派系代言人出來對決的這種關係；正國會的陳慧文、黃文志則說，「基於情誼」。

今日陪同許智傑登記的有新系立委邱志偉、登記角逐台北市長初選的吳怡農、高雄市議員新系簡煥宗、湧言會林智鴻、正國會陳慧文、正國會黃文志、無黨籍張博洋、新系湯詠瑜、邱俊憲及何權峰。

邱志偉表示，新系並未介入，許智傑及另一位參選者立委賴瑞隆都是同派系的兄弟，若賴瑞隆找他，他一樣也會出席。

新系邱俊憲則說：今天這出席的幾位議員就是跨派系，高雄現在多數的支持者也是期待，黨內的初選不要再有過去那種派系對決、廝殺過於激烈，造成在整合上面的困難跟太深的裂痕，這對大選會有隱憂。

他說，高雄這一次市長初選，大家認為，為什麼賴瑞隆或許智傑不整合？其實大家有一個默契就是，依循著黨中央行之有年的初選機制，各自有競爭的空間，初選的結果出來，就是整合一起繼續努力，不想去讓人覺得好像就有一個派系的代言人出來對決的這種關係、派系競爭的感覺，這不是的支持者或者是高雄市民樂見的。

邱俊憲說，像高雄市長陳其邁（英系）執政這幾年，也比較不願意陷入自己是哪個派系的掌門人或代言人，在議會或平常跟議員的溝通，就是以市長身分，這是高雄很重要的地方，尤其陳其邁也敗選過，這個慘痛經驗大家都還記憶猶新，初選只是一個過程，所以多數人還是覺得不要陷入在派系之間的對決，這樣會對未來的整合會比較好。

他說，新、菊系沒有下指令挺誰，若賴瑞隆找他，他也會站出來。

正國會今天出席的是陳慧文及黃文志；陳指出，他跟許智傑都是鳳山選區，所以在地方上合作機率很高，許為人親和，這次要選高雄市長，她是義無反顧；至於他和黃雖然都是正國會，但挺許智傑，兩人都是「個人情誼」。

之前被披露力挺賴瑞隆的菊系子弟兵簡煥宗，今天也陪同許智傑登記，簡表示，只要賴瑞隆找他，他也會一起站出來。但賴日前是隻身前往登記。

無黨籍的議員張博洋則表示，他沒有特別表態，今天就是單純陪同登記，他支持願意為高雄承擔的民進黨參選人。