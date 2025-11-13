邱議瑩13日於社群發文，聲援沈伯洋於德國國會作證，揭露中共的專制暴行。（洪浩軒攝）

中共繼發令全球抓捕民進黨立委沈伯洋之後，又對八炯、閩南狼等網紅立案調查，有意爭取2026民進黨高雄市長初選的邱議瑩及林岱樺相繼發聲，邱表示，中國對沈伯洋發布通緝，但他並沒有退縮，還勇敢到國際發聲，呼籲大家共同聲援沈伯洋，林則提出三點具體反制行動。

邱議瑩13日於社群發文，聲援沈伯洋於德國國會作證，揭露中共的專制暴行。她表示，面對中國對沈伯洋發布通緝，沈伯洋並沒有退縮，還勇敢到國際發聲，彰顯對自由與民主的堅守。當威權政權以「追捕之名」威脅台灣民意代表，這不只是對個人的迫害，更是對台灣民主制度的挑戰。

邱議瑩指出，台灣人可以在理念上辯論、擁有不同政治立場，但在自由受到威脅時，台灣必須團結一致。大家不能讓沈伯洋孤單，共同聲援沈伯洋，就是捍衛台灣的民主與自由。

沈伯洋事件後，中共又對八冏、閩南狼等網紅立案調查，對此，林岱樺表示，她已經提案，立法院的祕密會議，從立委到工作人員都要切結保密協議，不切結不得開會，以維護國家安全，保密防諜從國會做起；且政府應該採取一系列反制措施，必要時下架抖音等紅色平台，以杜絕假訊息的散布；此外，立法院應該召集朝野緊急會議，盡速通過國安十法、切勿拖延，不分藍綠白，保衛大台灣。