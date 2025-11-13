綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，率領跨黨派委員聲援沈，韓昨（12）日則批評賴消費沈，更嗆賴「自己生病叫別人吃藥」。對此，有評論認為，韓這番話讓民進黨中央、行政院長卓榮泰等人接連回擊，顯見韓直指問題根源，已戳中痛點。

韓國瑜昨罕見地舉行記者會，並批評賴清德消費沈伯洋，「桌子有4隻腳，維護台灣安全也有4隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席，打斷3隻腳」，喊話賴應立即廢除民進黨台獨黨綱，並撤回大陸為境外敵對勢力；另外，韓更表示「一個人生病了讓別人吃藥，從賴清德點這個名，看得出來是自己生病，卻讓人吃藥」。

港媒《中評社》今評論指出，韓國瑜上述言論著實的戳中民進黨痛點，讓民進黨中央、行政院長卓榮泰等人接連回擊，因韓重新定義了「安全」的內涵，4隻腳分別象徵保護中華民國、維護民主自由、鞏固美台關係、保持兩岸和平，但在民進黨執政下，有3隻腳已被斷掉，僅剩美台關係勉強支撐。這種以結構分析政治現況的表述方式淺顯易懂，對綠營來說，是對整體路線的正面挑戰。

該評論強調，從民進黨對韓國瑜的圍剿動作之快、層級之高，反映了韓的殺傷力，也印證韓這番話著實的戳中民進黨痛點，更可看出韓仍具有影響力。