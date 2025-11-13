大陸日前宣布立案偵查民進黨立委沈伯洋，國民黨立法院黨團12日呼籲成立跨黨派「立法院兩岸事務因應對策小組」，監督、協助與陸方交涉的機關，若黨團行文、院長韓國瑜召集朝野協商，即可共同討論形成共識；民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱表示，如果韓國瑜先率領立法院譴責中共，後續有什麼組織來因應，黨團都樂觀其成。

鍾佳濱表示，過去2005年立法院曾有決議要組成兩岸小組，也制訂相關組成辦法，但並沒有實際運作，至於未來立法院若通過正式決議，當然希望韓國瑜能正視中共的跨境鎮壓、長臂管轄，不只是對國會議員造成人身安全威脅，若是認為言論不喜、非促統就可制裁，這是不分政黨、官員或是人民。

他說，我們希望先由立法院長率領全體立法委員113位譴責中共的跨境鎮壓，對於包括立委沈柏洋個人在內的對中華民國國會的威嚇，如果院會也通過決議，需要有什麼樣的組織來作為因應，黨團樂觀其成。

鍾佳濱強調，如果院會要成立因應小組，希望藉由韓院長譴責中共之後，邀集各黨團進行協商，就未來面對相關中共的跨境鎮壓如何因應，由籌組的共識進行。

至於大陸後續又懸賞通告台灣網紅「八炯」溫子渝、「閩南狼」陳柏源涉違法犯罪線索，更祭出最高2.5萬人民幣的獎勵；鍾佳濱強調，凡是對中華民國國民進行跨境增壓，不管是不是具有立委身分，我國政府都應該依法保障我國人民的安全，這是政府責無旁貸的使命。

他指出，相關主管機關也已做宣達，任何配合中共跨境鎮壓的境內協力者，都要負上法律責任，如果有協助對岸進行對我國人民人民的不法侵害，一定會依法對於境內的協力者進行追訴。

不過對於總統賴清德點名韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」，韓國瑜12日狠批賴「自己生病卻讓人吃藥」；鍾佳濱則說，是重點是「感冒的病毒不要四處傳播」，首先要更正的，就是每天都來台灣的領空、領海用機艦侵擾的中共解放軍，只要中共1天不撤離瞄準台灣的飛彈、不停止對台灣的機艦騷擾，那麼外面的流行病毒就是持續在傳染，「全民都要戴好國安的口罩、抵抗中國病毒的侵入」，也希望最高民意機關的韓院長，率先示範如何抵抗境外病毒對我國安的侵擾。