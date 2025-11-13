民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德11日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而在昨（12）日，韓親上火線批評賴消費沈。對此，資深媒體人羅旺哲注意到，韓國瑜舉行記者會的地點，是接見外賓的會客室，在這麼正式的場合談沈伯洋的案子，韓做到了高度、氣度和力度。

韓國瑜表示，自己要講心裡話，從賴清德的點名看得出來，是自己生病，卻讓人吃藥，1張桌子有4隻腳，台灣安全有4隻腳，第1隻保護中華民國，第2隻保護民主自由，第3隻維護好美台關係，第4隻維護好兩岸和平，兩個保護兩個維護，但賴清德和民進黨卻打斷了3隻腳。他並直言，如果繼續消費沈伯洋，把沈被立案調查轉化為台灣內部藍綠鬥爭，這對沈不公平，其處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。

羅旺哲今天在政論節目《新聞大白話》表示，韓國瑜舉行記者會的地點是會客室，這裡是立院正副院長接見外賓時的場所，韓在這麼正式的場合談沈伯洋的案子，做到了高度、氣度和力度。他指出，首先在高度，韓國瑜以國會議長的身分談沈伯洋的案子，沒有指著沈罵、反而是尊重沈的言論自由。

氣度方面，羅旺哲接著說，雖然綠營過去常嘲諷韓國瑜，但韓仍就事論事、沒有對賴清德以外的人口出惡言；最後，力度方面，羅旺哲點出，韓國瑜「不要自己生病，要別人吃藥」的回應就是力度、打在賴清德身上，此外，韓還有對大陸做出批評，因此他會給韓的講稿非常高的評價。