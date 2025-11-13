立法院長韓國瑜昨罕見回擊賴清德總統，引發藍營議論。國民黨立委王鴻薇表示，既然賴清德總統主動點名，韓國瑜乾脆正面迎戰，此次發言也讓韓的政治定位拉到可與賴直接對話的層級，且更是將了賴清德總統一軍；不過，王鴻薇也提到，國民黨可以有多個太陽，但絕不能再出現「后羿」內鬥的戲碼，黨要記取教訓、維持團結。

王鴻薇認為，賴清德前天對韓國瑜喊話，要他聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜才會選擇正面回擊。王研判，賴顯然把韓視為2028潛在假想敵之一，國民黨太陽越多越好，但不能再有人為私心拖累全黨。

王鴻薇提到，韓國瑜這次的反應確實算突然，尤其民進黨立委吳思瑤先前談到沈伯洋事件時，韓都沒有介入，但賴清德總統既然親自叫陣，韓自然選擇直球對決。她說，韓向來個性如此，如今有機會就把過去累積的攻擊一次回應，反倒是賴清德突然不見蹤影，「這次其實是韓將了賴一軍」。

王鴻薇表示，從國慶日以來，韓國瑜的發言明顯更直接，不只點出國家問題，也多次在院際協調中與行政院長卓榮泰對話，保持議長職務的中立性，同時沒有迴避政治層級的討論。

她指出，國民黨過去在總統大選確實有慘痛經驗，起初提名本來看好的人選，卻因黨內有人各懷盤算，最後讓選情急轉直下。這不只是制度問題，而是整個黨都必須避免重蹈覆轍。

談到2026與2028布局。王鴻薇認為，不論縣市議員、縣市長或立委，都需要「太陽」輔選，重點是要能替候選人加分，而不是造成負擔。

至於黨內被點名的2028可能人選，她提到，台中市長盧秀燕重心仍在市政，較少談國政；新任黨主席鄭麗文才剛接任；而朱立倫、馬英九等人皆已卸任，相較之下，韓國瑜在藍營的位置，有可能成為與賴清德直接對話的重要角色之一。