總統賴清德出訪轉機過境美國，不只是台美互動象徵也，考驗政府的外交成果；葛來儀近日也呼籲盼在年底前達成。外傳賴政府不被美方信任，被「封印」所以遲遲無法成行；對此外交部長林佳龍，則直言這不是事實，他對過境美國有信心，也請大家放心；至於城市的地點選擇，他表示這會基於總合外交考量。

總統賴清德上任後出訪尚未過境美國本土，不只綠營焦慮，也讓外界憂心美台灣關係的實質可靠性。外交部長林佳龍今日接受訪談節目《POP撞新聞》專訪時，針對主持人問及賴總統至今尚未過境美國本土，是否因不受美國信任而被「封印」？他回應，「這不是事實」。

林佳龍表示，國家元首過境涉及當地國相關安排，無所謂「封印」。外交部會與美方基於過去處理原則，包括安全、舒適、尊嚴等考量來安排；而過境城市的選擇，他表會基於總合外交考量。針對外界質疑，他回應「有信心，也請大家放心」。

林佳龍也補充，就像副總統蕭美琴去歐洲議會，發生前不對外公開，外交確實有一定機密性；另外之前正、副元首蔡英文、賴清德過境時有很多抗議，後來美方還查到有犯罪集團涉案、中共滲透僑社的情形。

林佳龍強調，並沒有說不能夠過境，而是哪個時機、地點對彼此都最合適，也要考慮安全。被問及賴總統年底是否可能出訪，林佳龍說，這是還沒確定的事，具體決定會由總統府對外說明。