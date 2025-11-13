七大工業國集團（G7）外長會議今（13）日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性。賴清德總統表示，這顯示，維護台海和平已是國際共識。面對世界變局，我們會一棒接一棒，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量！

賴清德今天透過臉書指出，在剛結束的G7外長會議上，第四度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織。這顯示，維護台海和平已是國際共識。

他感謝友盟夥伴長期以來，在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持。就在最近， 副總統蕭美琴、 前總統蔡英文也相繼前往歐洲，向國際夥伴分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心。

賴清德表示，國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。他也要強調，台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻。

面對世界變局，他強調，我們會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量！