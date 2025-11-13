國際博物館協會（International Council of Museums, ICOM）2025年大會於11日至17日在阿拉伯聯合大公國杜拜世界貿易中心舉行，7天會期中包含論壇、博覽會及會議交流等，聚集來自各國不同領域的博物館專業人士。而台灣館於12日舉辦開幕交流會，場館以「流動的未來・多元共融的博物之島」為主題，融合獨特的視覺文化風格與高科技互動設計，打造兼具人文底蘊與數位體驗的展示空間。

文化部次長徐宜君在開幕交流會致詞表示，台灣自2004年起參與ICOM大會，展現台灣博物館的多元文化、青年力量及創意。本次台灣館有原住民族文化的展現、博物館的科技應用及教育推廣活動，並有多名博物館專家學者發表論文與參與專業委員會的理事及要職的選舉，呈現本屆大會「青年力量、創新科技以及無形文化資產」的主題。

娜麓灣樂舞劇團於12日開幕交流會前帶領現場貴賓進行舞蹈體驗，為活動揭開完美序幕。(文化部提供)

中華民國博物館學會理事長洪世佑提到，國際博物館協會年會為國際博物館界三年一度的盛事，台灣長期深耕，期能推動專業交流、提升台灣國際能見度。今年台灣館扣合杜拜大會主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，以山川步道與花朵綻放為主視覺意象，象徵台灣博物館在自然風貌孕育中、如花海般多元百盛，展現創新、包容、韌性的島嶼氣象。

今年台灣代表團由中華民國博物館學會領軍，包含來自全台各地的博物館、研究單位與學者共同參與，合計發表超過30篇論文及海報，展現台灣博物館專業社群的研究能量與國際影響力。

開幕式特別邀請屏東縣瑪家鄉的「娜麓灣樂舞劇團」，以原住民族樂舞演繹台灣的生命故事與文化精神，歌聲與鼓點交織出土地的脈動。展會期間將由苗栗縣傳統工藝保存者藺草編織工藝師呂錦霞，於會場展現其藺編技巧，展現台灣多元族群的藝術能量與文化自信；國立科學教育館及國立海洋科技博物館也將帶來精彩的互動式科學展演活動。

文化部表示，台灣館以文化內容為核心、以科技為媒介，呈現跨世代、跨領域的文化共創成果，獲多位國際博物館學者表達對台灣博物館界在永續發展、社群連結與文化數位化上的高度肯定，並期待未來深化交流合作。文化部未來亦將持續協助台灣博物館社群參與國際專業組織，以博物館國家隊的形式走進國際，提升台灣博物館的國際能見度。