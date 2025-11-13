七大工業國集團（G7）外長會議今（13）日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性。總統府指出，該聲明充分顯示國際社會對中國威權主義擴張的高度憂慮。我政府樂見G7外長會議高度關切區域安全情勢，並共同支持台灣有意義的國際參與，將持續與G7成員國深化合作夥伴關係。

G7外長會議發布的聯合聲明中也明確反對任何片面以武力或脅迫改變現狀的企圖，同時表達支持台灣有意義地參與國際組織。總統府發言人郭雅慧表示，G7成員國再度以具體行動展現對台海和平穩定及台灣國際參與的堅定支持，總統府表達誠摯感謝。

她說，該聲明除重申透過建設性對話和平解決兩岸議題的重要性外，也關切中國持續的軍事擴張與核武庫快速擴增，呼籲北京以提升透明度的方式，展現其對維護區域穩定的承諾。聲明並嚴正關切南海地區危險行徑與水砲使用，以及以軍事化與脅迫手段限制航行與飛越自由的情形，充分顯示國際社會對中國威權主義擴張的高度憂慮。

​

郭雅慧指出，台灣與G7成員國共享民主、自由與人權等核心價值。我政府樂見G7外長會議高度關切區域安全情勢，並共同支持台灣有意義的國際參與。台灣將持續與G7成員國深化合作夥伴關係，攜手促進全球人類健康福祉，並為印太地區的和平、穩定與繁榮發展貢獻心力。