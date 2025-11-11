賴清德今頒科學獎予中研院院士梁賡義及葉均蔚時宣布，未來30年內希望讓台灣於物理、化學、醫學領域，至少新增3位諾貝爾獎得主。精神科醫師沈政男直言，台灣在頂尖期刊發表的論文篇數相當稀少，H-index排名29，應先提升，否則雖有豪情壯志也不可能實現。

賴清德10日出席總統科學獎頒獎典禮，親頒獎座予「生命科學組」得獎人梁賡義院士及「工程科學組」葉均蔚院士，肯定他們在生物統計與高熵合金等領域的卓越貢獻。賴清德表示希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學3領域內，至少增加3位諾貝爾獎得主。

「這是豪情壯志，問題是，三個字：不可能！」沈政男對此發文指出，因為台灣在《Cell》、《Nature》和《Science》等頂尖期刊發表的論文篇數，就像日本製的壓縮機，相當稀少！如果有就會開記者會上新聞，好像中了樂透。這些期刊，都是諾貝爾獎得主的重要發現刊登的刊物。當然其他各分科領域的期刊也會刊登，但同樣地，台灣在頂尖的分科期刊的刊登篇數也是不多。

沈政男提到，而以所有論文的引用比例H-index（學術產量與影響力指標）來說，台灣排名29。H-index是說，如果是15，就表示此人至少有15篇論文，且每篇論文被引用的次數都至少是15次。先提升發表在頂尖期刊的論文篇數再說吧！

沈政男直呼：一篇就給一千萬台幣！而如果是重大的原創性論文，給一億也可以。「現在的獎金是幾十萬。」

