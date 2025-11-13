賴清德總統日前拋出諾貝爾獎333計畫，外界關注，總統宣布前是否有跟相關部會討論，中研院長廖俊智今天表示，事前沒有跟賴總統討論過相關計畫，宣布前才被口頭告知，但總統一直都很關切諾貝爾獎。廖俊智認為，台灣要拿到諾貝爾獎，至少要做到長期穩定基礎科學經費投入、容許失敗、勇於嘗試、減少外界干擾等4件事。

賴清德總統日前頒發「總統科學獎」，提出希望在未來30年內，台灣於物理、化學、醫學三大領域中，至少新增3位諾貝爾獎得主，被稱為諾貝爾獎333計畫，引發社會關注與質疑。立委葉元之今天指出，過去也有總統提出20年計畫，現在賴總統又提30年目標，難道淪為口號？還是真的有可行性？

廖俊智今天受邀列席立法院教育及文化委員會備詢表示，這是非常好的目標，諾貝爾獎得主10年前曾寫文章提到，要投入研究好好執行，不要想得諾貝爾獎，重點是做好研究，研究員態度很重要，不能急急忙忙為了要得獎，要紮實把研究做好，而不是為了要得獎。

立委羅廷瑋關切，賴總統宣示諾貝爾獎333計畫前，有無跟中研院討論過，廖俊智回應，賴總統一直很關切諾貝爾獎，但沒有談到具體內容，直到宣布前他才被口頭告知。

羅廷瑋認為，中研院應該跟總統報告學術上面臨困境，清楚問題後擬定執行計畫，而不是只喊口號？廖俊智說，要達成諾貝爾獎目標要做4件事，第一要有長期穩定經費支援；二是鼓勵勇於嘗試，不是完全照計畫執行，跟審查經費精神很不一樣；第三要容許失敗，有時候沒有做到目標就會被某單位「釘」，這樣就不會勇於嘗試；第四是減少外界干預，包括政治、社會、經濟等，飯還沒煮熟就掀鍋，這樣飯怎麼會熟。