賴清德總統今天提出未來30年內，目標台灣在物理、化學、醫學3個領域內，至少能夠增加3位諾貝爾獎得主。 中研院院士陳培哲表示，總統有這樣願景很好，但要看清楚現實，到目前為止完全看不出來可能人選，因為跟其他國家差距太遙遠，望塵莫及。

陳培哲指出，近年日本得到很多諾貝爾獎，原因在於日本的大學人才輩出，以跟國立台灣大學同時成立的日本大阪大學為例，大阪大學創校百年已經產生四位諾貝爾獎得主，今年諾貝爾醫學獎得主坂口志文 就是來自大阪大學；反觀迎接創校百年的台大，至今一位諾貝爾獎得主都未誕生，甚至距離還很遙遠。

陳培哲分析，近年日本頻在諾貝爾獎有所斬獲，關鍵在於日本對自己的文化有所見解跟信心，並願意投入創新研究；台灣的大學大部分都跟著美國、歐洲流行科學，缺乏獨創性跟創見，賴總統喊出333的願景是不錯，若沒有解決根本問題，政府一再把大學跟中研院當成政府的一部分，是不可能培養出原創的科學家。陳培哲感嘆，對於台灣有機會榮獲諾貝爾獎可能人選，到目前為止完全看不出來，因為跟其他國家差距太遙遠，望塵莫及。

陳培哲說，若要把賴總統的願景變成可能，首先要做到政府不干擾大學，讓大學能夠專心做研究；同時，爭取社會捐贈，讓大學研究不受政府制約，如果科學研究沒有獨立性跟原創性，不可能有所突破。