總統賴清德於今（11）日頒發第13屆總統科學獎時特別談到，未來會持續做好基礎科學教育，發展高教深耕，並加深與世界學術鏈結，同時也期望未來30年內，能在物理、化學、醫學3大領域增加3名台灣諾貝爾獎得主。清華大學原子科學院院長葉宗洸直言，這是極度好高騖遠的說法，執政黨如今把研發經費都投到半導體產業，導致基礎科學研究偏廢，這個作法如果沒改變，50年也培養不出1名本土得主。

葉宗洸表示，賴清德所提到的3大領域，根基都在基礎科學，但眼前最現實的問題就是基礎科學資源不足，因此怎麼能期待學者做出重大突破。

葉宗洸也說，尤其過去20到30年間，在國內引發關注的科研項目幾乎都是半導體相關產業，甚至連供電情況來說，都是以滿足台積電為第一優先，稅率方面也是以相關產業為優先補助，導致傳產發展很辛苦，都是靠自己。

葉宗洸說，由於政府發展產業的目光太過短視，眼中只看得到能幫官方獲得利益的產業，因此也就犧牲掉能獲得諾貝爾獎的科研項目。

葉宗洸認為，如果賴政府真的想要達到獲得諾貝爾獎的理想，政府投入資源的方式、想法一定要改變，唯有讓基礎科學獲得更多資源，才有辦法吸引學生、年輕科研人才的投入，否則依照現況，研究室要招募人才都非常困難，「想得獎，怎麼可能靠單打獨鬥來換？一定要靠長年累月才可能，不能光用嘴巴說你期待與支持！」