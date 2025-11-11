賴清德總統今天頒發「總統科學獎」予中研院院士梁賡義及葉均蔚，並宣布，在未來30年內，希望讓台灣於物理、化學、醫學三大領域中，至少新增3位諾貝爾獎得主。這也是賴清德繼昨日啟動「台灣橋樑計畫」後，再提出具體科學發展願景，展現政府推動科研與教育的長期戰略。

賴清德總統今天上午出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮，親頒獎座予「生命科學組」得獎人梁賡義院士及「工程科學組」葉均蔚院士，肯定他們在生物統計與高熵合金等領域的卓越貢獻。包括前副總統陳建仁、中研院院長廖俊智、國科會主委吳誠文、教育部長鄭英耀等人都出席。

賴清德指出，「總統科學獎」從2001年設立，今年已邁入第13屆，歷屆得獎人都懷抱對學術研究的熱誠，全心全意投入科研創新，不僅在國際上享有盛名，也讓臺灣的國際競爭力不斷向上提升。

他說，梁賡義從小就熱愛數學，當大一其他同學考慮畢業出路，紛紛準備轉系時，他則是更加確認自己對數學的興趣，堅持走下去，後來在生物統計領域大放異彩，所提出的「廣義估計方程式」不但為統計方法學帶來劃時代的突破，而且影響無數臨床與公共衛生決策。

無論是科學研究、人才培育、還是參與公衛決策，賴清德稱許梁賡義總是鍥而不捨、勇往直前，並在疫情中引導快篩、藥物與疫苗研發，對臺灣的科學教育、公共衛生與社會安定，做出卓越的貢獻。

他也提到，被譽為「高熵合金之父」、全球前2％的頂尖科學家葉均蔚，30年前提出顛覆傳統思維的高熵合金構想，遭他人認為觀念有誤時，不但沒有放棄，反而更積極投入研究，一步步實驗、驗證，開創出全新的材料科學典範，帶動全球高熵合金研究的潮流。

現在，高熵合金已經廣泛應用在智慧機械、綠能、生醫、國防以及太空科技等領域，對推動基礎科學、產業創新與高階人才培育，都具有深遠的影響和貢獻。

賴清德引述諾貝爾和平獎得主曼德拉的說法：「在事情完成之前，一切都看似不可能」。今天兩位得獎者的故事告訴大家，只要對未知的世界保持熱情與好奇，認真從基礎研究做起，並堅持努力到最後一刻，成功終將屬於我們，科學如此，其他領域也一樣。

根據瑞士洛桑管理學院今年公布的《世界競爭力年報》，臺灣在69個受評比國家中排名第6，是近10年來的最佳表現。其中，「科學建設」位居全球前5名，「每千人研發人力」更高居全球第2，展現堅實的科學基礎與研發能量。

賴清德表示，臺灣能有這樣的表現，都是無數科學家、教育工作者以及政府與民間長期攜手合作，做好科學教育扎根工作的成果。他說，昨天「臺灣橋樑計畫」已經啟動，由臺灣大學和中研院共同主導，與全國10所頂尖學術機構一起推動，從今年到明年一共邀請31位諾貝爾奬得主來臺，以公開演講、小型討論等多元形式進行國際學術交流。

他強調，政府將繼續努力加深臺灣與世界的合作連結，將臺灣建構成為全球知識創新的重要樞紐，也會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓臺灣為世界的科學發展做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，臺灣在物理、化學、醫學3領域內，至少增加3位諾貝爾獎得主。

他再次恭喜兩位獲獎人，也感謝他們親友的支持，讓兩位院士能夠全心投入研究，促進臺灣科學發展也增進人類的福祉，並盼未來臺灣科學研究繼續創造豐碩成果。