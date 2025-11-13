外媒報導，知情人士表示，大陸證監會主席吳清已向相關部門表達辭職意願，理由是健康問題。目前尚不清楚吳清的請辭是否獲准，以及將於何時卸任。

路透報導，此一人事變動有些突然且意外。吳清於2024年2月被任命為大陸證監會主席。

公開資料顯示，現年60歲的吳清曾在證監會任職多年，擔任過證監會機構監管部主任、證券公司風險處置辦公室主任、基金監管部主任等職。吳清在2010年離開證監會，調職上海，歷任虹口區委副書記、代區長、區長、區委書記。

2016年5月，吳清重返證監系統，出任上交所理事長，成為副部級的幹部。2017年底，吳清成為上海市政府黨組成員，隔年1月出任上海市副市長。吳清在2019年躋身中共上海市委常委，並在2024年7月出任上海市委副書記，後兼任政法委書記。

吳清在2024年2月任大陸證監會主席，當時大陸股市正處於5年來低谷。上任後，吳清陸續推出一系列市場干預和支持措施，並實施流動性及治理改善措施，扭轉投資者情緒，同時吸引全球投資者重新購買在岸及香港離岸上市的大陸股票。