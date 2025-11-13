新莊一間檳榔攤內，發生女童遭生母毆打的事件，監視器畫面在網路上流傳，社會局緊急介入。（翻攝黑色豪門）

近日，在新北市新莊區發生了一起令人痛心的事件，一位在檳榔攤工作的母親，疑似因為女兒的哭鬧和調皮行為影響到她的工作，在多次警告無效後，情緒失去了控制，而毆打女童的監視器在網路上流傳，引爆網友間的熱議。

據了解，這位母親對女兒施以嚴厲的處罰，不僅狠狠地甩了女兒巴掌，甚至拿起掃把柄對她進行毆打，導致女童感到非常疼痛和害怕，倒在地上痛苦地哭泣。整個過程都被店內的監視器完整地記錄了下來，並且相關的影像畫面已經被發布到了網路上。

新北市社會局在接獲通報後，立即採取了緊急措施，已經將該名女童帶到其他安全的地方進行安置，並且已經向法院聲請了保護令。社會局表示，如果女童的其他親屬沒有提出傷害告訴，將會由家庭暴力暨性侵害防治中心介入調查後，代表女童提出獨立告訴。

社會局進一步說明，他們已經緊急安置了這名幼兒，並且根據職權向法院聲請保護令，社工將會持續評估孩子的安全狀況，並根據評估結果來決定後續的處置方式。社會局也期望法院能夠裁定對家長進行加害人處遇計畫，強制家長接受親職教育。

與此同時，社會局也已經通知了警察局來處理此案件，警方在12日晚間已經約制告誡了女童的母親。據了解，這位母親表示自己當時一時情緒激動，才會做出如此激烈的反應，對此感到非常懊悔。

根據社會局的說法，這起事件發生在11日上午7點多，監視器畫面顯示，當時這位母親不僅痛罵女兒，還將她推倒在地，除了用力地甩巴掌外，還拿起掃把柄毆打女童的身體，接著又抓住女兒的手臂將她甩到紙箱上。這位母親過於激烈的懲罰和管教方式，讓許多民眾都覺得實在是太過火了。畫面中顯示，在場還有另外兩名女子，但她們似乎對這種情況已經習以為常，並沒有出手制止。

新北市社會局在接獲眾多網友的檢舉後，立即啟動了緊急應變措施，社工人員趕到現場進行評估，認為幼童無法在家中獲得安全的照顧，因此已經將她帶離，並且進行安置。社會局也已經根據職權向法院聲請了保護令，並且期望法院能夠裁定家長接受加害人處遇計畫。轄區警方也已經派遣人員到場訪查，並且對這位母親進行了告誡。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113