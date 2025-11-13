中研院院長廖俊智任期將於明年6月20日屆滿，院方依規定展開下一任院長遴選程序，前副總統陳建仁原為遴選委員會副召集人，傳出因被推薦為新任院長候選人，9月中旬辭去遴選委員會副召集人。中研院院長遴選委員會今天證實，陳建仁已經辭去副召集人，至於是否為新任院長候選人則無法透露。

中研院第13屆院長遴選從6月12日起組成院長遴選委員會，召集人為前院長李遠哲，陳建仁擔任副召集人，7月1日到9月30日公開徵求院長人選，10月到11月將召開遴選委員會會議，預計12月13日由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單，總統遴選後公布新任院長結果。

廖俊智今天受邀赴立法院教育及文化委員會業務報告，並備質詢。立委柯志恩關心新任院長遴選進度，廖俊智表示，新任院長由遴選委員會獨立運作，不會參與也不會知道。

柯志恩指出，李遠哲曾說因為中研院同仁無法直接跟候選人交換意見，因此，8月曾經舉辦座談會蒐集意見，陳建仁本來是裁判，後來變成球員，陳建仁恐怕提前知道面試題目，對其他候選人非常不公平，情何以堪。

中研院新任院長遴選委員會表示，這部分不用擔心，所有問題都是之後決定，目前為止所有訊息都是公開，所有候選人知道的事情都是一樣。

柯志恩質疑，陳建仁有兩次跟中研院同仁見面交換意見，其他候選人沒這樣機會，怎麼可能是公開、公平，要求中研院未來可能要新增規定，可能參加院長遴選的人，不該成為遴選委員會成員。