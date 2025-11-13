「台灣最美歐巴桑」陳美鳳13日出席珠寶品牌皇宣緣記者會，她身穿低胸金色亮片禮服、足蹬15公分高跟鞋，並佩戴市價破16億元的翡翠飾品及鑽戒華麗現身。被問及近日「粿王」外遇風波中遭婚內出軌的范姜彥豐要求高額離婚賠償金一事，2016年結束與前夫徐福慶（David）長達4年跨國離婚官司的陳美鳳，以離婚過來人身分有感而發地說：「如果輸了感情，不能輸了工作，還是要打起精神做該做的事。」

陳美鳳表示，有看到范姜彥豐跟粿粿的新聞，對於賠償金一事，她可以理解當事人會心裡很氣，「希望給予對方實質懲罰、要對方付出某些代價」，她當年也是婚姻中被背叛的一方，過得太不快樂，因而向對方提出離婚，還因為美國法律關係，必須付出和解金才能離婚，相隔快10年，陳美鳳如今已能坦然面對，她說：「當年是個過程，如果這樣（花錢）能解決，也是一個方式，不要再拖下去，至少不是我欠他。」

陳美鳳配戴市價16億元珠寶出席記者會。（陳俊吉攝）

她回想當年1周7天，有6天都因為感情事不開心，才決定快刀斬亂麻，儘早面對這段情，後來付出的錢，是美國房產賣掉所賺的錢。外傳她為離婚付出上千萬和解金，具體多少錢，她則說已經忘了；當時前夫David一度霸佔陳美鳳在紐約的房產，幸好最後她拿回房產，「至少不是整棟被他拿走！」因為她事後才發現美國房產遭買賣，若再遲個半個月，房子就不是她的名下。經過那一段，她更珍惜現在所有的，「也謝謝他曾經的陪伴」。

她時隔多年後鬆口當時的確很煎熬，「當時不方便講太多，我不能說被欺負，心裡是難受的，且還要工作，必須打起精神做該做的事情」。她感謝當時媒體跟觀眾給予她很多溫暖，讓她能重新出發。她感嘆：「不能輸了感情，也輸了工作。工作我努力還是有機會，公司、觀眾會給我機會，感情無法控制，但是工作可以。」

