演藝圈近期掀起婚變風暴，藝人范姜彥豐指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），震撼外界。事件延燒之際，同行赴美的簡廷芮也被捲入出軌傳聞，遭質疑與丈夫感情生變。不過，簡廷芮與老公先後發聲澄清，強調婚姻狀況穩定，盼外界停止揣測。

事實上，今年3月14日白色情人節當天，簡廷芮曾在社群平台分享與緋聞男方合唱情歌〈你已經替我決定了〉的影片，並在文中tag對方，誇讚稱呼為「最會唱的弟」。當時男方也在留言區回應：「兩個人兩種內心戲，情人節快樂」，一來一往互動，引發網友熱議。而范姜彥豐當時也出現在留言區，留下「唉唷，有點東西」，原被視為玩笑，如今再被翻出，被外界解讀成「早有暗示」，顯得格外耐人尋味。

隨著粿粿出軌風波延燒，簡廷芮因同行美國一事也被牽連，傳出婚姻生變。她於10月31日首度發聲，明確切割，然而事件似乎越演越烈。昨（11）日她再度於社群發文表示，近期因許多捕風捉影的報導與評論，對生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，「很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜」，言語中透露出無奈與疲憊。簡廷芮的丈夫也同步出面聲援，表示兩人感情依舊，並希望外界不要被謠言誤導。