藝人粿粿（江瑋琳）與老公范姜彥豐結婚3年，日前坦承與好友王子（邱勝翊）之間有逾矩行為，引爆演藝圈震撼彈。不倫風波持續延燒之際，網友紛紛回顧過往演藝圈的相似事件，其中「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）與謝忻2019年的街頭激吻事件再度被翻出，當年他背叛結婚7年的妻子Grace（龔淑卿），風波一度重創形象。然而，令人動容的是，事發不久後，Grace便在臉書發出長文「換我為你撐傘」，選擇原諒丈夫，溫柔堅定的文字至今仍令許多人印象深刻。

Grace當時在文中寫道：「相識15年，相戀10個4季，無法想像，會有錐心刺骨的寒冬，像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！而心裡最過不去的糾結，在以往的感情，你懂我，而我，以為深深住在你心底，相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬」。

她回憶兩人從白手起家到築夢城堡的點滴，字裡行間充滿心碎與不捨，她提到，阿翔過去始終以家庭為重，而自己也無法因一件錯事就抹煞他多年來的付出與好，「這回你卻真的闖大禍了⋯⋯用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！好讓人瀟灑的離開啊！很難過⋯⋯是四個字的形容⋯⋯竟是無微不至」。

阿翔過去也曾爆出婚外情風波，老婆Grace發長文護夫。（池宗玲攝）

Grace在文末寫下最動人的一段：「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯⋯為你撐傘⋯⋯」，一句話道盡身為妻子的包容與堅定，也成為當年網路上瘋傳的經典句。事後，阿翔道歉坦言，「最感謝的就是我的老婆，她願意陪著我走這段艱辛難熬的日子」。與Grace的婚姻並未走向破裂，夫妻倆努力修復關係，家庭生活逐漸回歸平靜，並以行動彌補過去的錯誤。

如今，粿粿與王子的不倫風波引發熱議，不少網友對照兩起事件，感嘆同樣是婚內背叛，處理方式與結果截然不同。

Grace臉書全文

真的很不好意思⋯讓大家擔心了

相識15年，相戀10個4季⋯

無法想像，會有錐心刺骨的寒冬

像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！

而心裡最過不去的糾結

在以往的感情

你懂我，而我，以為深深住在你心底

相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯

每晚睡前，都期盼⋯這是場夢吧？！

直至今日，我手裡抱著兒子

嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？

⋯原來⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯

而⋯這回你卻真的闖大禍了⋯⋯

用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！

好讓人瀟灑的離開啊！

很難過⋯是四個字的形容⋯

竟是..（無.微.不.至）⋯⋯⋯

白手起家的日子⋯

每滴汗水和雙手堆砌曾說過

夢想中的模樣⋯⋯

於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下⋯

金鐘得獎的那晚慶功宴，你牽我手，騎機車回家，你說要把榮耀給我⋯其它不重要

外頭下雨了，你會急忙開車來找我，淋著雨騎我的腳踏車回家⋯

鞋沒穿好，你會在路旁蹲下幫我繫鞋帶⋯

每回全家人的許願⋯你會化身聖誕老公公，然後，你說你的願望，就是實現我們的清單⋯

朋友玩笑話你小氣

你說，老婆小孩想過的日子你都要給，但自己不行太快享福，你不能怠慢給我們過上好日子的光影⋯

甚至你幾乎從沒跟我吵過架，因你說..能在一起好好的，真的很重要

好了⋯想到的盡是十年如初的好

說實在的⋯

無法因ㄧ件錯事而全抹煞你很多的好⋯

你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下

不知道自己能撐多久，更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能

很氣自己無法好好的保護他們。

你更是⋯後悔的快要不能呼吸了吧⋯

而這些⋯卻不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了⋯

以前的我們⋯真的好孤單⋯⋯

大小事你都只能零星的陪伴

常很羨慕別人，總有老公在身邊

現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯

而⋯孩子很小也用真心愛著你

一點差錯都會深深傷了他們⋯

我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯

你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯

我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？

陳秉立⋯⋯

你的世界在下雨嗎？

換我⋯為你撐傘⋯