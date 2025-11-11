藝人粿粿（江瑋琳）與老公范姜彥豐結婚3年，日前坦承與好友王子（邱勝翊）之間有逾矩行為，引爆演藝圈震撼彈。不倫風波持續延燒之際，網友紛紛回顧過往演藝圈的相似事件，其中「浩角翔起」成員阿翔（陳秉立）與謝忻2019年的街頭激吻事件再度被翻出，當年他背叛結婚7年的妻子Grace（龔淑卿），風波一度重創形象。然而，令人動容的是，事發不久後，Grace便在臉書發出長文「換我為你撐傘」，選擇原諒丈夫，溫柔堅定的文字至今仍令許多人印象深刻。
Grace當時在文中寫道：「相識15年，相戀10個4季，無法想像，會有錐心刺骨的寒冬，像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！而心裡最過不去的糾結，在以往的感情，你懂我，而我，以為深深住在你心底，相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬」。
她回憶兩人從白手起家到築夢城堡的點滴，字裡行間充滿心碎與不捨，她提到，阿翔過去始終以家庭為重，而自己也無法因一件錯事就抹煞他多年來的付出與好，「這回你卻真的闖大禍了⋯⋯用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！好讓人瀟灑的離開啊！很難過⋯⋯是四個字的形容⋯⋯竟是無微不至」。
Grace在文末寫下最動人的一段：「陳秉立⋯⋯你的世界在下雨嗎？換我⋯⋯為你撐傘⋯⋯」，一句話道盡身為妻子的包容與堅定，也成為當年網路上瘋傳的經典句。事後，阿翔道歉坦言，「最感謝的就是我的老婆，她願意陪著我走這段艱辛難熬的日子」。與Grace的婚姻並未走向破裂，夫妻倆努力修復關係，家庭生活逐漸回歸平靜，並以行動彌補過去的錯誤。
如今，粿粿與王子的不倫風波引發熱議，不少網友對照兩起事件，感嘆同樣是婚內背叛，處理方式與結果截然不同。
Grace臉書全文
真的很不好意思⋯讓大家擔心了
相識15年，相戀10個4季⋯
無法想像，會有錐心刺骨的寒冬
像撕裂傷口般的痛⋯不！是更勝！
而心裡最過不去的糾結
在以往的感情
你懂我，而我，以為深深住在你心底
相知相惜，曾解讀成非彼此莫屬⋯⋯
每晚睡前，都期盼⋯這是場夢吧？！
直至今日，我手裡抱著兒子
嘴裡卻喊，兒子呢？兒子怎不見了？
⋯原來⋯惡夢已將我給吞噬⋯⋯
而⋯這回你卻真的闖大禍了⋯⋯
用力倒帶這些年，到底對我們做了什麼？想從中理出些個什麼！
好讓人瀟灑的離開啊！
很難過⋯是四個字的形容⋯
竟是..（無.微.不.至）⋯⋯⋯
白手起家的日子⋯
每滴汗水和雙手堆砌曾說過
夢想中的模樣⋯⋯
於是把我們帶到城堡裡，你在太陽底下⋯
金鐘得獎的那晚慶功宴，你牽我手，騎機車回家，你說要把榮耀給我⋯其它不重要
外頭下雨了，你會急忙開車來找我，淋著雨騎我的腳踏車回家⋯
鞋沒穿好，你會在路旁蹲下幫我繫鞋帶⋯
每回全家人的許願⋯你會化身聖誕老公公，然後，你說你的願望，就是實現我們的清單⋯
朋友玩笑話你小氣
你說，老婆小孩想過的日子你都要給，但自己不行太快享福，你不能怠慢給我們過上好日子的光影⋯
甚至你幾乎從沒跟我吵過架，因你說..能在一起好好的，真的很重要
好了⋯想到的盡是十年如初的好
說實在的⋯
無法因ㄧ件錯事而全抹煞你很多的好⋯
你道歉、懊悔、無助，我再多個問號也只能強逼暫放下
不知道自己能撐多久，更害怕這燈光下的追跑，身為父母，竟讓孩子無法自在的生活，也有曝光的可能
很氣自己無法好好的保護他們。
你更是⋯後悔的快要不能呼吸了吧⋯
而這些⋯卻不捨放你獨自承受，因你對我們的好，卻是這輩子理不清了⋯
以前的我們⋯真的好孤單⋯⋯
大小事你都只能零星的陪伴
常很羨慕別人，總有老公在身邊
現在寶貝們總算賺到爸爸的時間了⋯
而⋯孩子很小也用真心愛著你
一點差錯都會深深傷了他們⋯
我們和孩子最常說的是⋯要永遠在一起⋯⋯
你不要再忘記了⋯好嗎⋯⋯
我們可以享受你的最好⋯也可以一起承受最壞的，不是嗎？
陳秉立⋯⋯
你的世界在下雨嗎？
換我⋯為你撐傘⋯
