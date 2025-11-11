中央氣象署今（11）日下午1時發布鳳凰颱風最新風雨預報，共有9縣市預估達到停班停課標準，其中新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣等濱海鄉鎮，以及連江縣及澎湖縣的風力達標，台東縣山區則因預測雨量達200至340毫米，同樣達到停班停課標準。

根據氣象署今下午1點最新風雨預報，共有9地區預估達到停班課標準，明（12）日凌晨0時至清晨6時風力達標的地區為新北市濱海鄉鎮9～10轉8～9級風、桃園市濱海鄉鎮9～10轉8～9級風、苗栗縣9～10 轉8～9級風、台中市濱海鄉鎮9～10級風、彰化縣濱海鄉鎮9～10級風、雲林縣濱海鄉鎮9～10級風、連江縣9～10級風、澎湖縣10～11級風，此次風力預報與上午8點30分公布的上一報相比，新增桃園市濱海地區。

雨量部分，今天下午2時至明天下午2時，台東縣山區累積雨量預估達200至340毫米。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，如平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米，且已致災或有致災之虞，即達停班停課標準，但實際是否停班停課，仍須由各縣市政府自行宣布。

氣象署預報員朱美霖表示，目前鳳凰颱風維持輕度颱風強度，位於鵝鑾鼻西南方約350公里，預估明日早上接近台灣西南方近海，傍晚至晚間可能在高雄、屏東一帶登陸，其中以屏東機率較高，周四清晨將從台東附近出海。

朱美霖說，受颱風環流與東北季風影響，沿海及台灣海峽風勢強勁，中南部風力將逐漸增強，北部、東半部及屏東山區有豪雨等級降雨，花東及宜蘭地區累積雨量已超過350毫米，提醒民眾防範強風豪雨與長浪。