2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，日本隊與台灣、韓國分在同組，而日本隊首戰對手正是台灣。日本職棒傳奇球星和田一浩近日在節目上公開提醒：「千萬不要把台灣當成低階球隊！」強調亞洲球隊的整體實力與凝聚力，不容任何輕忽。

現年53歲的和田一浩，生涯累積2000支安打與300支全壘打，並曾入選2004年雅典奧運與首屆WBC冠軍隊。他回憶在雅典奧運中，日本隊曾在延長賽10局後，靠著再見安打驚險擊敗中華隊。和田表示：「韓國和中華台北的棒球風格更接近日本，他們非常注重細節與技術，打得緻密又穩健，這正是難纏的地方。」

和田指出，台灣與韓國在國際賽的拼勁與團隊精神尤為突出，若派出王牌投手，日本隊恐怕將面臨苦戰。他以去年的12強賽為例，盛讚台灣為奪冠展現的拚戰意志，「那不是運氣，而是想贏球的信念，日本職棒應該學習這種態度。」他認為，雖然亞洲球風相似，但台、韓選手的凝聚力能彌補個人差距，整體戰力不容小覷。

和田一浩表示日本實力或許是100分，韓國是90分，但韓國和台灣靠團隊精神把差距補回來，實際戰力不相上下，和田一浩強調，台灣與韓國都將日本視為假想敵，對日本而言，每一場都是硬戰，「從開幕戰開始就沒有輕鬆比賽。」他再三提醒，日本球迷別再低估台灣，「他們絕對不是低階球隊。」和田也補充，韓國和台灣球員那種「不惜一切代價也要贏」的信念與凝聚力，正是日本職棒值得學習的地方，「這就是他們如此難纏的原因，你不能輕易擊敗他們。」