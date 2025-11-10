剛率領洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸、榮膺MVP的日本王牌山本由伸，恐將缺席明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）。根據日本媒體報導，道奇對他出賽態度保留，內部傾向「按下暫停鍵」，擔心他在短時間內重新備戰會增加受傷風險。

山本本季表現驚人，30場先發繳出12勝、防禦率2.49、173.2局201次三振的成績，是道奇最穩定的王牌投手。進入季後賽後出賽6場，繳出5勝1敗、防禦率1.45的佳績，世界大賽奪下3勝，特別是G7以「中0日」之姿登板，用34球完成2.2局無失分，助道奇連續兩年奪冠。

不過，熟悉日美棒壇的前球員指出，山本在季後賽的登板強度極高，幾乎沒有休息時間，「他第3戰在牛棚熱身，第7戰又救援，右臂明顯緊繃。距離WBC開打不到4個月，以他現在的身體狀態與累積負荷，風險實在太大。」

一名駐美記者透露，道奇對山本的身體狀況相當謹慎，「球團深知他是球隊未來的核心，史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都容易受傷，柯蕭（Clayton Kershaw）又退休，若山本提前調整再出賽，任何小傷都可能影響整季。」因此，球團傾向讓他專心準備新球季，不冒險參賽。

根據《デイリー新潮》報導，日本隊若少了山本，戰力勢必受影響。達比修有已動韌帶重建手術確定報銷，外野手努巴（Lars Nootbaar）也剛動腳部手術恐缺席。報導指出，雖然球迷都期盼山本披上「日本武士」戰袍，但現階段健康優先，「即使他最終缺陣，也不該被責怪。」

距離WBC僅剩數月，日本隊監督井端弘和正積極籌組名單，但在球星陸續因傷或球團干預而難以出賽的情況下，能否延續2023年的奪冠氣勢、成功挑戰二連霸，成為外界關注焦點。