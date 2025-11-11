「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，由於死因疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，沒想到案情出現重大轉折，警方出面證實謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」。

根據《中國報》報導，吉隆坡總警長拿督法迪爾接受媒體訪問時，他表示警方經過抽絲剝繭追查後，發現謝侑芯與黃明志兩人有著「超友誼的親密特殊關係」，關鍵在於兩人從入境馬來西亞後，便一直形影不離，還下塌同一間酒店，直到命案發生後，兩人依舊處在同一個空間，可見關係相當密切。

黃明志預計延扣至本周四（13日），目前身心狀況良好。(圖／中時資料照)

法迪爾說明案件調查過程時，提及警方目前是引用謀殺條文對黃明志進行調查，待延扣期屆滿後，是否會援引謀殺罪控告黃明志，將依警方調查的結果而定，至於謝侑芯的毒理及解剖報告尚未出爐，不方便對外洩漏太多的調查進度，避免影響後續進度，最後會否用謀殺罪控告黃明志，一切仍言之過早。

謝侑芯的家屬日前在保鑣及律師陪同下，前往吉隆坡金馬警區，當時被媒體拍到帶了一個青色行李箱，疑似是要提供給警方的物證，是否從中找出線索?警方目前暫不多做回應，家屬委任律師陳俊達受訪時表示盡力配合調查，相信警方能讓真相水落石出，黃明志則是預計延扣至本周四（13日），目前身心狀況良好。

謝侑芯家屬希望警方盡快查明真相。（圖／irisirisss900 Instagram）

