范姜彥豐公開爆料愛妻粿粿婚內出軌王子後，傳出一起到美國行的友人中，還有另外一對出軌。據悉，女方老公早知情，不過為了顧全家庭和事業，選擇隱忍維繫婚姻，稍早，簡廷芮老公曬出夫妻倆合照，發聲強調彼此關係都很好，呼籲造謠的人停止詆毀，否則會尋求法律途徑解決。

簡廷芮被周刊爆料出軌，老公為維繫家庭和事業，選擇隱忍不戳破，女方老公賴冠儒稍早曬出夫妻倆合照，先是祝福兩人結婚五周年快樂，接著意有所指表示「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任，只有彼此最清楚」，對於近來的傳聞及爆料，賴冠儒感謝所有人的關心，接著強調夫妻倆一直都很好，「彼此間沒有任何介入、欺騙，更沒有誰應該要原諒誰的說法」，證實兩人感情依舊不變。

賴冠儒公開呼籲造謠的人，不要再用不實言論去影響無辜的受害者，對於造假的對話紀錄及惡意詆毀，一律會採取法律行動解決，只希望謠言止於智者，最後向簡廷芮隔空告白：「辛苦我們的五周年快樂，妳永遠是我心目中最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」 ，公開力挺愛妻到底。

簡廷芮被爆出軌，經紀人被問及此事時，表示不予回應，如今賴冠儒跳出來發聲力挺愛妻，似乎就是要證實傳聞都是子虛烏有。