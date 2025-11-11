粿粿遭老公范姜彥豐控訴對婚姻不忠，不僅出軌共同好友王子，疑似兩人在浴室的不雅照，還在網路上瘋傳，先前范姜彥豐不滿好友知情不報，同步取消追蹤相關友人，遭疑是此事件的最大幫兇，沒想到背後還有其他內幕，據悉消息會外洩，也是因為粿粿跟簡廷芮會彼此分享私密的心事。

根據《鏡週刊》報導，簡廷芮和粿粿兩位人妻，很愛分享彼此的「小祕密」，像是粿粿就會分享跟王子在社群上的留言互動，簡廷芮也會分享跟友人相處的內容，至於粿粿出軌王子會被發現，除了是偷情手段相當粗糙，自己嘴巴也藏不住秘密，導致簡廷芮和友人關係，連帶因此曝光，雖然簡廷芮聲明「不會支持任何不當行為」，據悉她其實都知道內情，還會幫忙掩護，甚至自己也做了「不當行為」，不過經紀人則表示不予回應。

據悉，簡廷芮私下和他人曖昧對話早就被發現，老公賴冠儒即便知情仍選擇隱忍，主要是為了顧全家庭和事業，加上夫妻倆曾接下婚戒業配，為了不讓風波延燒，才會選擇在檯面上力挺老婆的清白，並且轉發簡廷芮的聲明，公開向外界喊話：「希望別再有任何不實指控影響我的家庭」。

有關網上瘋傳疑似粿粿王子在浴室的不雅照，徵信社表示浴室插座都相當顯眼，相當容易穿幫，基本上是不可能擺在該處，強調相當不合理。