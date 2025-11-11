韓國啦啦隊女神李珠珢，憑藉三振舞及空靈外貌走紅，今年來台加盟富邦悍將啦啦隊Fubon Angels後，颳起「李珠珢旋風」，讓富邦悍將靠著票房賺進大筆鈔票，雖然賽季期間頻傳負面新聞，不過球團依舊和她完成續約，傳出明年續留台灣展開第2年啦啦隊生涯。

根據《鏡週刊》報導，李珠珢今年以台灣區全經紀約身份加盟Fubon Angels，當時球團為了極力捧紅她，允諾會滿足所有開出的條件，由於李珠珢才年僅21歲，對於所有事情並沒有考慮太周到，便會希望所有人在工作上都要配合她，才會接連爆出耍大牌、公主病等傳聞，還網有被發現應援舞蹈不熟練、太熱拒跳，甚至臨時取消9月3場工作，飛回韓國看男友等，不僅遭球迷痛批不專業，也讓球團相當頭痛。

雖然接連爆出負面新聞，依然不減但李珠珢的魅力，據悉，擔任1日店長出場費約40萬，品牌代言上看200萬，年收入已經突破千萬，才短短來台發展不到一年，價碼已經和韓籍啦啦隊始祖李多慧不相上下，無疑成為富邦的「金雞母」，未來發展備受期待。

據悉，李珠珢剛來台灣時，因為「文化與環境適應不良」引發不少誤會，不過在經過一個球季洗禮後，不僅和球團磨合成功，跟隊友相處也相當融洽，還積極展現出要在台灣發展的決心，配合度也變得相當高，球團看到她明顯成長後，傳出雙方已經達成續約共識。