今天是11月11日，也是雙11購物節熱潮最高峰，部分蝦皮用戶今（11）日凌晨抱怨平台疑似當機，不僅訂單無法顯示，購物車畫面也空白，紛紛直呼「結帳超卡的，連購物車頁面都跑不出來」，當機情況從昨深夜至今上午10點仍有異常情況，《中時新聞網》實測手機及電腦版均正常運作，顯示目前非全面性當機。

蝦皮表示，由於雙十一期間各大銀行及平台同時承載極高交易量，部分用戶操作畫面可能有延遲的情況，應為暫時壅塞所致，目前系統交易均運作正常，並無異常。

原PO今（11）日凌晨在臉書社團發文指出，蝦皮系統是否當機？他收到訂單確認通知，點進去卻看不到訂單，氣得大罵。

從社群平台Threads也可見，許多網友抱怨蝦皮從昨深夜開始出現異常，截至今日上午10點仍未恢復，「購物車畫面從昨晚卡到現在，打開就死當，畫面空白，重開還是一樣」、「蝦皮當機很嚴重，我畫面反白好幾次」、「雙11我的蝦皮跑不動」、「蝦皮雙11結帳超卡的，連購物車頁面都跑不出來」。實際上蝦皮臉書，也有不少網友留言抱怨，「打一堆廣告結果雙11大當機」。

不過，《中時新聞網》實測手機與電腦版登入均順暢，未出現當機狀況，顯示目前僅有部分用戶遇到異常。