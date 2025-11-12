2025年「雙11」迎來尾聲，大陸線上零售數據分析平台星圖數據公布，「雙11」購物節期間，綜合電商、即時零售、社區團購的全網電商銷售總額約人民幣（下同）1.7兆元，年增14.2％。

香港信報報導，淘寶和京東的雙11促銷活動均持續至11月14日才結束。這是17年來啟動最早、周期最長的雙11購物節。星圖數據顯示，2024年「雙11購物節」期間綜合電商平台、直播電商平台累積銷售額為1.44兆元。受2025年雙11大促周期調整影響，各平台促銷時段與規則與去年存在差異，按年數據可比性受限，因此相關增長率指標僅供趨勢參考。

星圖數據指出，2025年的雙11各大平台不再只是捲價格、拚流量，而是以即時零售與AI技術為雙引擎，推動消費體驗的全面升級。數據顯示，「雙11」綜合電商銷售總額約1.62兆元，年增12.3％，阿里巴巴的天貓、京東和抖音分列前三；即時零售銷售額為670億元，年增1.38倍，美團閃購、淘寶閃購和京東秒送分別居前三；社區團購銷售額90億元，年減35.3％。