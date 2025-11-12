全民普發1萬元陸續開放領取，綠委吳思瑤高調稱「領1萬找民進黨」，被網友酸爆自打臉。過去行政院長卓榮泰曾說，民眾可能拿去買冰箱或遙控飛機，對國家發展幫助不大。如今有粉專曬出他用1萬買高爾夫球桿，還有網美買皮衣曬美照，展現民眾消費的購買意願。

藍白共推普發現金1萬元還稅於民，在大罷免期間綠營曾全力阻擋，稱違法違憲，後來大罷免大失敗，中央政府總算鬆口願普發1萬。但此前，卓揆曾說民眾可能拿普發的1萬元去買冰箱或遙控飛機，對國家發展幫助不大。卓揆還曾研擬增設拒領選項，連綠營都抗議。

8.8萬追蹤的粉專「一級嘴砲技術士」曬出他新買的高爾夫球桿的照片，直呼「感謝本黨體恤民意、普發現金，我也沒有辜負卓院長的教誨。這筆政府的一萬元普發現金，我沒有買遙控飛機，我沒有買電冰箱，我買了一支可以降低健保支出、預防老人痴呆症的養生用品。」

投資網美「吃土鋁繩巴逆逆」則PO出她上身只穿皮衣擺出「JoJo立」，中間露出一條膚色的性感照，她表示：「我的普發就拿去買衣服了！」

還有PTT鄉民透露，為了家庭和諧，他直接把普發的1萬元交給老婆，被鄉民大讚他有智慧，求生意志旺盛，也有人幫掬一把辛酸淚。

適逢雙11購物節，民眾的消費意願旺盛，網友表示「多買一點！不要猶豫，這樣對大家都好啊！」、「我買了無人機哈哈」，熱議不斷。