嘉義縣議員詹琬蓁今（13日）在嘉義縣議會質詢時，披露1名跆拳道初學女學生，被安排和紅黑帶學長對打練習，結果慘遭學長猛打，打到頭盔掉了都無人制止，導致女學生耳朵受傷，家長向學校反應，反遭來各界壓力，要求縣府教育處盡快訂立各項體育運動訓練管理規範。

嘉義縣議員詹琬蓁今質詢教育處長李美華，要求盡速訂定各項體育運動訓練管理規範。（翻攝自嘉義縣議會即時影像／呂妍庭嘉義傳真）

詹琬蓁說，受害女學生就讀體育班，是學跆拳道才幾個月的初學者，訓練過程被要求和紅黑帶學長對打，一直打到頭盔掉落，仍被旁人繼續拱著上場，下場才哭出來，隔幾天，受害學生發現耳朵聽不太清楚，告訴媽媽，媽媽才知道孩子受到不平等待遇，立即向老師和教練反映。

結果家長向學校反映後，教練卻當著所有學生的面質疑孩子，「你有怎麼樣嗎？」，還有人要求家長臉書刪文，不要把事情鬧大，詹琬蓁說質問嘉義縣長翁章梁，「孩子有錯嗎？」，目前受害學生已轉班，並已進入霸凌案件調查。

詹琬蓁也提出家長申訴內容，家長表示，教練團隊在訓練現場多次出現管教不當及疏於管理情形，學生練習時常被安排與明顯實力懸殊的對手對打，教練卻未及時介入，或採取適當保護與引導措施，校方與教練團形同縱容不當訓練文化繼續存在。

家長進一步提到，事後相關教練及人員竟在公開場合詢問事件細節，造成學生二次傷害，違反學生隱私及保護流程，更讓其他學生產生錯誤觀念，誤以為被不當對待者應受質疑。

詹琬蓁說，家長建議縣府擬定「跆拳道訓練與對打練習管理辦法」，也有提供相關資料，她要求不只體育班，所有體育項目都該擬定訓練規範，並落實教練與師長陪同制度。

翁章梁說，孩子沒有錯，要培養孩子遇到不當狀況時，要勇敢講出來的態度，縣府會盡速擬定規範。

縣府教育處長李美華說，縣府第一時間接獲此案件非常重視，體育班訓練過程教練應在現場，會以最快時間討論擬定規範。

