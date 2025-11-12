台北一名79歲的老媽媽殺了小兒痲痺兒，被判有期徒刑2年6月。（圖／本報資料照）

台灣邁入超高齡社會，加上少子化危機，長照悲歌頻傳。不久前台北一名79歲婦人，因為不堪長期照護52歲重度身心障礙兒的壓力，以1萬元紅包塞進兒子口中，再以膠帶封口鼻致兒子窒息身亡；地院雖給予減刑判2年6個月，但也建議總統特赦。資深媒體人張念慈看了此案內心五味雜陳，也喊話「希望賴清德總統可以特赦」。

此案發生在2023年5月，而今年5月老婦被法院減刑判2年6月徒刑，仍可上訴。張念慈在臉書粉專分享這起案例指，「我希望她可以被特赦」；張念慈表示，這名媽媽在26歲迎接寶貝兒子的到來，沒想到兒子出生不久因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺導致癱瘓在床，從此臥床一輩子，加上沒辦法說話、不會行動，一切生活起居全由媽媽照料。

張念慈寫說，這位媽媽為兒子把屎把尿、餵藥吃飯、翻身清潔…再沒有其他了，「她放棄了自己，但她從來都沒有放棄兒子」，長達53年的時間，兒子從小嬰兒變青少年、成人、青壯年，到邁入中年，但還是不會講話、不會動，只有身形長大，但母子都雙雙變老了。

50年的照顧沒有壓垮老媽媽，直到2023年新冠疫情爆發，確診者必須隔離，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。張念慈指，那年4月底老媽媽確診必須自行隔離，因為年事已高，擔憂兒子狀況一直無法好轉，身心靈備受煎熬下，2023年5月，老婦趁外籍看護沒發現，拿著裝1萬元鈔票的紅包袋悶死了兒子；此事被發現時，老婦坐在兒子床邊哭泣不已。

辯護律師主張，老媽媽不是真的想殺死兒子，也不可能再犯殺人案件，且兒子殘疾50年之久， 無法自理生活，若不是老媽媽，也沒人能照顧，強調此案並非單純是「殺人」而已。

台北地院依自首規定替老媽媽減刑，又認為「情堪憫恕」，再依刑法第59條規定減刑。考量老媽媽付出大半輩子照顧兒子，甚至賣房籌措照顧費用，但也擔心若不執行宣告刑，恐會影響社會上的其他照顧者有恃無恐，殺害被照顧者，因此今年5月判2年6個月有期徒刑，然因考量老媽媽長期照顧兒子50多年，「建請總統特赦」。而因老婦上訴，高院昨（11）日進行準備程序，此案再度被提起。

張念慈坦言，看了這個判決非常心疼，更萬分不捨，因為長照是未來我們都必須面對的問題，「老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年，這個過程，有多寂寥和不容易啊！」她感謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。

貼文曝光後，網友紛紛留言標註賴清德總統，「賴清德請做點事，特赦這位母親」、「賴清德總統請您考量，謝謝」、「希望總統賴清德可以幫忙讓這個老媽媽安度餘生⋯ 她的一輩子，真的太苦了」、「請賴總統特赦這位可憐的媽媽吧！拜託拜託」。

關於長照問題，賴清德今年九九重陽節在臉書發文，提到為了因應「超高齡社會」的來臨，政府這些年用心推動「長照2.0」，持續照顧長輩，也支持照顧者，同時預告明年「長照3.0」即將上路，要以社區為基礎，讓長照服務再升級，政府會持續投入資源，讓長照體系更完善，讓長輩們都能安心過日、尊嚴養老，活得長壽又健康。