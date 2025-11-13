北市一名80歲老婦，照顧長期臥床的腦麻兒子50年，2023年將兒子悶死，外界近期喊話總統特赦。衛福部長石崇良今（13日）於立法院衛環委員會被民進黨立委林月琴問及此事表示，「我支持總統特赦」，未來會多進行宣導，讓民眾多利用長照喘息服務。

石崇良表示，這次事件發生在2023年新冠疫情期間，老媽媽因染疫的關係，要去隔離，沒辦法繼續照顧兒子，而產生悲劇，這反映出對照顧者的支持要更多。

林月琴說，國內一年平均發生8起長照悲劇，長照3.0即將上路，漏洞不能不補，這名個案即便有外籍看護，也撐不下去。一些家庭不願意找資源，自己找看護自己扛，變得更隱性，希望衛福部定期調查，讓據點、團體定期關心、協助。

石崇良回應，現在即便是自聘看護，也可以利用喘息服務，另也有對照顧者本身的支持。長照的路很漫長，長期以來會產生壓力的累積，這幾年衛福部特別著重在家庭照顧者的支持據點，包含心理協談、諮詢、照顧技巧的指導，接下來會多宣導，也會和勞動部啟動家庭照顧假的詳細評估。