長照悲歌！台北市一名79歲劉姓老婦，長年照顧極重度身障的53歲兒子，老婦心力交瘁，於是在2023年5月母親節前，把1萬元紅包塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻，再以膠帶層層纏繞，致兒子窒息死亡。台北地院國民法官今年5月依家暴殺人罪判決老婦2年半，並建請總統賴清德考慮依《赦免法》規定特赦。對此，知名律師鄧湘全表達對法官的欽佩與認同，而律師葉慶元也轉貼文章表支持。

律師鄧湘全昨（12）日在臉書貼出判決書，無奈問「長照悲歌何時了？」接著提到該案的兒子在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床，而領有極重度身心障礙證明，80歲老媽媽就這樣從兒子嬰兒時起，照料照顧癱瘓兒生活起居至少50年以上，「後來受不了這樣的人生，用裝有1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，再用膠帶纏繞兒子口鼻致窒息死亡」。

「無奈的人間悲劇，司法要如何審理？」鄧湘全指出，一審雖依殺人罪判老媽媽2年6個月徒刑，「但法官建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦，難能可貴而悲天憫人的判決，好法官我們會記得你們！」期盼賴清德總統聽到法官的聲音。

文章引起關注，律師葉慶全也轉發貼文，坦言「感到非常痛心」，指出高齡老母無奈地將兒子殺害，而法官在判決中也寫道「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子…」，顯然同樣為這位母親感到心痛。

葉慶元接著說，由於殺人罪最低10年，自首減刑一半，依據刑法第59條再減一半，法官將涉案的高齡母親判刑2年半，已經是法律允許法官可以判刑的最低限度，法官於是建請總統特赦。最後表示對本案判決深感敬佩，同時也在判決中感受到法官的痛心與無奈，「期待賴總統能夠苦民所苦，特赦這位無奈的高齡母親」。