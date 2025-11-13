新北市汐止區某國小，今（13）日中午12時許發生恐怖意外。一名就讀一年級的7歲男童，午餐時間進出教室時，突然一陣強風刮過，造成教室門猛然關閉，男童右手正好扶在門框上，中指指尖的肉當場被夾掉一塊，男童嚎啕大哭，老師立即通知學校護理師緊急處理並將男童送醫，所幸沒傷到骨頭，不致影響日後手指動作。

校方表示，受傷的是1年級學童，事故發生於今日中午12點多，地點在班級教室，當時為用餐時段。初步了解，疑似因門片受風吹動關閉，導致學生手指不慎遭夾傷，沒有傷及骨頭。學校第一時間通知護理師、119及家長，並由護理師先進行緊急處置，約12時25分送往汐止國泰醫院進行治療，校長亦全程陪同家長就醫關心。

經緊急送醫治療，雖未傷及指骨，但後續仍需進行皮膚脫落部分縫合與末梢神經連結等微創手術治療。

新北市教育局表示，已請學校持續掌握學生後續治療情形，並檢視教室門片及相關安全設施，強化用餐與下課時段的巡查與安全提醒，避免類似事件再發生。