台中一名已婚熟女娜娜（化名）偷吃小王阿龍（化名），兩人互稱老公、老婆，平時聊天的鹹濕內容還被女方兒子發現。從對話中也可推測，雙方多次無套激戰，娜娜的老公得知消息後相當心碎，最終心死斬斷33年婚姻，並向阿龍求償50萬元，法官審理後判阿龍應賠償15萬元。

根據判決，人夫與妻子娜娜已結婚33年，雙方於2025年4月離婚，他控訴在今年春節發現娜娜舉止異常，兒子更在同年3月無意間看見母親娜娜的手機裡與男子阿龍的對話，內容包含「我在家了喔，老公」、「怎麼都不會中」、「妳有在吃避孕藥嗎、還是有裝避孕器、還是結紮了」、「真的懷孕你要負責」、「要幫我生妹妹」、「我要一直內X」、「老婆我們一起睡覺」、「老公我愛妳 」等充滿曖昧、鹹濕字句。人夫發現自己被戴綠帽，憤而向小王阿龍求償新台幣50萬元。

阿龍挨告後，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作何聲明或陳述。依民事訴訟法第436條第2項、第280條第3項準用第1項規定「視同自認」，堪信原告主張事實為真。

法官觀諸阿龍與娜娜的對話內容，發現兩人在女方婚姻存續期間，互稱老公、老婆，且阿龍還要對方「幫生妹妹」，並且要一直內X，甚至詢問對方為何都不會中（懷孕），是否有吃避孕藥、裝避孕器或結扎，堪認阿龍於2025年3月間與娜娜的交往已逾越正常朋友互動情形，侵害原告配偶權，且情節重大，導致原告精神痛苦。

台中地院審理，原告從事建築板模工作，月薪7、8萬元，名下有4筆不動產，而阿龍名下無不動產，2023年、2024年的收入約3萬9825元、18萬元等情，判阿龍應賠償15萬元慰撫金。可上訴。