桃園一名現役軍人阿凱（化名）被債務壓力逼急了，竟搶奪銀樓19餘萬元的金項鍊，警方循線查知該金飾已變賣，並在陸軍專科學校大門口逮捕阿凱，當場查扣剩餘贓款。法院考量阿凱坦承犯行與積極調解，但其行為已損及國軍形象，因此依現役軍人犯搶奪罪判有期徒刑6月，得易科罰金，全案可上訴。

判決指出，事發於2025年7月20日晚間，現役軍人阿凱因需錢孔急，前往桃園某三代共同經營的銀樓，先假意表示欲購買金飾，老闆取出1條重達約1兩5錢6分1、價值新台幣19萬6681元的黃金項鍊，放在櫃檯供阿凱觀看及試戴。未料，同日晚間7時2分許，阿凱竟趁老闆不注意，徒手搶奪放該金項鍊後逃逸，店家立刻報警處理。

警方循線查知阿凱到桃園另一間珠寶銀樓銷贓，隨即前往而扣得本案金項鍊，接著在當晚10時32分許，於陸軍專科學校大門口前，持檢察官簽發的拘票逮捕阿凱，並扣得銷贓變得且花用剩餘的15萬9700元。

阿凱落網後坦承不諱，遭檢方依陸海空軍刑法第76條第1項第9款、刑法第325條第1項現役軍人搶奪罪嫌起訴。

桃園地院審理，阿凱行為時為現役軍人，不思謹慎行事，受債務所逼，竟隨機擇定年紀較大的被害人所看顧銀樓為搶奪對象，對被害人造成恐懼，破壞社會治安，更有損國軍形象，惟念其始終坦承犯行，雖有意調解，但被害人礙於心理恐懼及考量遭搶奪金飾已取回，而不願再與被告見面等情狀，最終依現役軍人犯搶奪罪，處有期徒刑6月，得易科罰金。可上訴。