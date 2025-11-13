閱讀能力是孩子學習與成長的基石，新北市汐止區東山國小為提升孩子們的閱讀興趣與能力，本學年度起，推出全新「閱讀認證計畫-走讀汐止 ~ 東山國小啟動「欣」「悦」讀」活動，透過多元的閱讀活動與獎勵，鼓勵孩子們在閱讀中探索知識的海洋，並培養良好的閱讀習慣。

東山國小表示，活動採用多軌認證方式，每完成一定的閱讀任務，孩子們即可獲得獎勵。例如「走踏汐止大富翁」，孩子們需至少閱讀1本英語繪本，完成後可獲得香帥芋頭捲1個；完成4本佳句撰寫，獲得紅龜粿1個。「閱讀桂冠／稱號」配合教育局推動「適性閱讀」，讓孩子們挑選合適SR值書籍閱讀，閱讀SR值184以上50本，獲得「小學士」稱號，SR值350以上30本「小碩士」，SR值450以上20本「小博士」。

東山國小黃丞傑指出，隨著數位科技的迅速發展，孩子們的閱讀習慣逐漸受到影響，傳統的閱讀方式面臨挑戰。為了因應這此一現象，學校於上學年度啟動創新閱讀規畫，設計一套系統性的閱讀認證計畫，透過多軌的閱讀任務與獎勵，激發孩子們的閱讀熱情，提升孩子們的語言表達與思維能力。

黃丞傑說，閱讀認證計畫不僅是一項提升孩子們閱讀能力的措施，更是培養孩子們終身學習能力的重要途徑。透過此一計畫，希望激發孩子們的閱讀熱情，讓孩子們在閱讀中獲得知識，培養思考能力，並在未來的學習與生活中受益無窮。

東山國小表示，誠摯邀請所有家長與社區夥伴共同參與，支持孩子的閱讀之旅，讓閱讀成為孩子們生活中不可或缺的一部分。