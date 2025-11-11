中央氣象署11日清晨發布鳳凰颱風陸上警報，新北市工務局啟動防颱整備，已完成各項防災相關事宜。新北市副市長陳純敬11日前往汐止區康寧街與福德一路口，視察邊坡坍方的災後復原工程進度，並聽取養工處防颱作業簡報。工務局指出，已動用大型機具清理滑落土石，並設置防護網加固，工期預計約3個月完工。

養工處指出，10月22日風神颱風外圍環流挾帶強降雨，造成康寧街與福德一路的邊坡嚴重崩塌，面積長約27公尺、高約22公尺，當日先以混凝土塊保護坡腳、加蓋帆布，防止坍方範圍擴大。目前持續推進復建工程，動用大型機具清理滑落土石，並設置防護網加固，預計工期約3個月完成，目標於農曆年前完工。

新北市副市長陳純敬在工務局副局長林炳勲等人陪同下，11日勘察汐止康寧街邊坡復建工程。（新北市工務局提供）

養工處積極修復邊坡崩塌，坡面已加蓋帆布，防止坍方範圍擴大，並減少雨水滲入。（新北市工務局提供）

工務局長馮兆麟表示，已要求全市逾1千處建築工地自主檢查，各在建工程也完成防颱準備，包括施工塔吊、圍籬及鷹架帆布等加強固定穩妥。店家應自主稽查並強化招牌廣告固定、檢查建物外牆磁磚和附掛物是否鬆脫或隆起。若鷹架圍籬、磁磚脫落或廣告物掉落或致災，將依《建築法》處罰行為人。

至於新店區錦秀、碧瑤社區的擋土牆災後復原工程，馮兆麟表示，工務局11月8日起展開防颱作業，已完成坡面掛網及噴漿作業，並密切監測邊坡變化，目前撤離29戶、67人持續安置。提醒山坡地社區預先做好自主檢查，如擋土牆或地面發現裂縫，應避免雨水滲入造成坡地坍方發生。