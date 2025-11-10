高雄和平國小規劃明年3月10日至14日舉辦畢業旅行，地點為日本，行程包含環球影城、金閣寺等地，5天旅費卻只收5千元，其他費用則由家長會長與顧問群吸收，消息曝光後引發熱議。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」大讚行程豐富、用心，都是受歡迎的地方，不過其中一個「京都」讓他相當不建議，因為京都近年來觀光人潮太多、問題不斷，連日本學校都覺得有風險而放棄。

日本人的歐吉桑在臉書粉專發文表示，他自己學生時代的教學旅行目的地是京都，當時京都非常安靜，不過現在的京都觀光狀況相當誇張，巴士一直客滿、找不到計程車、飯店超貴，景點觀光地到處都是人山人海，簡直像跨年時候101煙火活動一樣超多人，由於費用超越預算、訂不到飯店、交通不穩定，日本學校覺得有很大風險，因此紛紛把目的地從京都改為長崎縣。

日本人的歐吉桑指出，相較京都，長崎縣是個比較鄉下的地方，雖然不是旅遊勝地，但也是對日本歷史來說非常重要的地方，日本的老師跟家長相信學生們可以學到很多事情，相信台灣也有類似的對國家歷史上不可或缺的重要地方。

日本人的歐吉桑提到，以教學名義旅遊的話，日本國小旅行不會出國，因為小學生還沒學到自己國家的歷史文化，出國也沒什麼成果，「先學到自己國家歷史文化才會有知識基礎， 基礎結構上面堆疊國外文化才可以增長見識…」。