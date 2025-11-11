新北市新店區錦繡社區、碧瑤社區擋土牆上月因連日大雨崩落，新北市議員黃心華提到，新北市共有3500個坡地社區，其中僅有1317個有管委會，代表超過一半的社區日常管理無人協助，呼籲新北市府應從事權整合、建立坡地安全資料庫、補助監測、法規面設置四方向來改善坡地社區的管理。新北市長侯友宜對此回應，會評估是否成立專責單位，另外也會向中央建議修正相關法條，讓坡地社區維護協助有法源依據。

黃心華指出，新北市目前針對坡地社區管理仍有稍微不足，包含事權整合、補助監測與法規三個方向，目前新北針對坡地社區資料只有3分之1完成建置，要有更完善的時程規畫，來逐步推動資料建置，另外坡地社區特色就是房價便宜，部分居民可能因經濟問題短期無法搬離，市府應該要有跟災害風險共存的概念，也因此監測機制很重要。

黃心華另外指出，台北市有成立大地工程處統籌管理坡地社區，新北市目前管理分散在工務局以及農業局，詢問侯友宜是否考慮像北市一樣成立專責管理單位，統一有統一的走法，分散的話也要跨局處合作，不能只是機動性合作，要設置SOP。

黃心華最後提到，坡地社區沒有專屬的自治法規，地方應該可以推動坡地社區的自治條例，中央也應該在《公寓大廈管理條例》內設置專章，這樣市府公務人員在處理才有法源當依據，也有更多的空間可以去做。

侯友宜回應，工務局公寓大夏管理科，正在跟各社區逐步建構監測APP，希望挹注資源，讓社區在坡地管理上有更多方法，「我們會想辦法克服，一步步做到位」，至於是否整合事權成立大地工程處，侯友宜認為整合也是一條路，處理更快速，但分散也有分散的好處，要不要成立專責管理單位，會評估思考，新北已經分權很多年，要不要集中起來，因為極端氣候造成災害越來越多，市府會去評估。

侯友宜也贊同黃心華提到的法源問題，表示中央應該修法，看如何跟地方一起共同面對這問題。工務局長馮兆麟補充，山坡地災害搶險、復舊等工程費用龐大，包含事前防禦、自動監測系統等，都是不小的費用，因此未來會在跟中央的會議上提出建議。